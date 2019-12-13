الأميرة ريما بنت بندر تزور قاعدة بنساكولا الجوية البحرية في فلوريدا

زارت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان اليوم، قاعدة بنساكولا الجوية البحرية في فلوريدا.

وجاءت الزيارة؛ لتقديم خالص تعازيها للمأساة التي وقعت الأسبوع الماضي؛ ولتعزيز تعاون المملكة العربية السعودية الكامل مع السلطات الأمريكية في التحقيق بهذا الحادث.

والتقت السفيرة خلال الزيارة، بقيادة القاعدة الأمريكية، مجددة إدانتها لهذا الهجوم المروّع .

كما تعهدت السفيرة السعودية، بمتابعتها للتحقيق، وتقديم أي مساعدة ممكنة لتسريعه.