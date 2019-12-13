سفير المملكة بمدريد يلتقي وزيرة الدولة للشؤون الأمنية الإسبانية

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا، الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، وزيرة الدولة للشؤون الأمنية بوزارة الداخلية الإسبانية «آنا ماريا بوتيا«. وتناول اللقاء أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا، وسبل تعزيزها في المجالات كافة. حضر اللقاء رئيس إدارة العلاقات الدولية بوزارة الداخلية الإسبانية السيدة إلينا كارثون أوتامندي.

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