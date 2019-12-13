151 فارسًا وفارسة من أنحاء العالم يسجِّلون حضورهم في اليوم الأول لمهرجان الدرعية

سجل 151 فارسًا وفارسة من أنحاء العالم حضورهم في اليوم الأول لانطلاق منافسات مهرجان الدرعية للفروسية الذي تستضيفه مزرعة «الدهامي» على مدار عطلتي الأسبوع الحالية والمقبلة.

وتنافس المشاركون في اليوم الأول للمهرجان، الذي يأتي ضمن الفعاليات الرياضية العالمية التي يحتضنها موسم الدرعية، على المراكز الأولى والنقاط المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم للفروسية.

بدأت المنافسات بالشوط الأول - الفئة الصغرى - التي ضمت 53 مشارك من 7 دول مختلفة وسيطر الفرسان السعوديون على هذه الفئة بتحقيقهم المراكز الثلاث الأولى؛ حيث حلّ الفارس «عبدالرحمن المطوع» بالمركز الأول محققًا 27 ثانية و10 أجزاء من الثانية.

وجاء بالوصافة الفارس «بدر الفرد» محققًا زمنًا قدره 28 ثانية و32 جزءًا من الثانية، فيما حصل الفارس «فهد الجعيد» على المركز الثالث محققًا 29 ثانية و82 جزءًا من الثانية.

تلاها الشوط الثاني – الفئة المتوسطة – التي ضمت 40 مشاركًا من 9 دول مختلفة وهيمن عليها الفارس السعودي «عبدالله الراجحي» بتحقيقه المركزين الأول والثاني بزمن قدره 26 ثانية و90 جزءًا من الثانية، و27 ثانية و90 جزءًا من الثانية.

فيما حل الفارس النرويجي «مارتن جوبفيك» ثالثًا بـ 29 ثانية و36 جزءًا من الثانية.

Advertisements

واستمرت المنافسات من خلال الشوط الثالث – فئة الشباب والناشئين – بمشاركة 28 فارسًا وفارسة من 5 دول وسيطر عليها الفرسان السعوديون، وخطف المركز الأول الفارس «فيصل أبا الخيل» بتحقيق زمن قدره 27 ثانية و72 جزءًا من الثانية.

وجاء الفارس «سلمان العجمي» في المركز الثاني بعد تحقيقه زمنًا قدره 28 ثانية و5 أجزاء من الثانية، وحلّ الفارس «عبدالرحمن النمر» ثالثًا بـ 28 ثانية و98 جزءًا من الثانية.

واختتمت منافسات اليوم الأول من مهرجان الدرعية للفروسية بشوطها الرابع – الفئة الكبرى – المؤهل لأولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم والذي شهد تنافسًا مثيرًا بين المشاركين البالغ عددهم 31 فارسًا وفارسة من 9 دول من أنحاء العالم.

وحقق المركز الأول الفارس السعودي «عبدالله الشربتلي» محققًا زمنًا وقدره 64 ثانية و17 جزءًا من الثانية، وحلّ ثانيًا الفارس الياباني «مايك كاواي» بـ 65 ثانية و71 جزءًا من الثانية.

واحتل الفارس الإماراتي «عبدالله المهيري» المركز الثالث بزمن مقدر بـ 68 ثانية وجزأين من الثانية.

وتستمر منافسات مهرجان الدرعية للفروسية الذي يعد إحدى الفعاليات الرياضية العالمية ضمن موسم الدرعية وتستضيفه مزرعة «الدهامي» على مدار عطلتي الأسبوع الحالية والمقبلة.

يُذكر أن مهرجان الدرعية للفروسية يعود للعام الثاني على التوالي ليجلب الحدث العالمي بصورة أكبر للمملكة وليعكس جميع القيم التقليدية لرياضة الفروسية والمعايير الأوروبية التي تضمن جودة البطولة وتمنح الجماهير تجربة مشاهدة خاصة.