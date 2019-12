«الاتصالات السعودية»: الأولى عالميًا في تبني حلول سيسكو الجديدة

كشفت سيسكو(الرائدة في مجال تقنية المعلومات والشبكات)، عن أن شركة الاتصالات السعودية (STC)، اعتلت قائمة الشركات التي تبنت حلول سيسكو الجديدة على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال حدث كبير أقامته سيسكو في سان فرانسيسكو عن تفاصيل استراتيجيتها التقنية لبناء شبكة إنترنت جديدة؛ تهدف إلى تحفيز الابتكار الرقمي بما يتجاوز حدود البنية التحتية الحالية في الأداء والاقتصاد وقيود استهلاك الطاقة.

وكشفت سيسكو عبر حدثها الكبير عن أحدث ابتكاراتها بما في ذلك معالكCisco Silicon OneTM والذي يمثل بنية الشبكات الوحيدة في هذا المجال المصنوعة من السيليكون، كما أصدرت سلسلة Cisco 8000 الجديدة.

وبينت سيسكو أنها أقوى أجهزة توجيه على مستوى شركات الاتصالات في العالم والمبنية بتقنية السيليكون الجديدة.

تلا ذلك الإعلان عن خيارات شراء جديدة تمكِّن العملاء من استخدام تقنية الشركة هذه من خلال نماذج الأعمال المفصَّلة.

وأكدت سيسكو أنها تعمل بشكل كثيف مع مجموعة من كبار عملائها حول العالم على تنفيذ وتثبيت سلسلة Cisco 8000 الجديدة.

شارك في الحدث نخبة من ممثلي الشركات التقنية الضخمة والذين أبدوا آراءهم حول الابتكار المشترك وحاجات الإنترنت القادمة.

وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو «تشك روبنز»: «يتطلب الابتكار الاستثمارات المركزة والفريق المناسب وثقافة تقدر الخيال. ونحن ملتزمون بتحويل المجال لبناء تقنية إنترنت جديدة تناسب عصر الجيل الخامس». ومضي قائلًا: «تعد أحدث حلولنا في مجال السيليكون والبصريات والبرامج دليلًا على الابتكار المستمر لدينا والذي يساعد عملاءنا على البقاء في المقدمة ويمكنهم من منح عملائهم والمستخدمين النهائيين تجارب جديدة ورائدة لعقود من الزمن».

من جانبه قال الزميل ونائب رئيس بنية الأنظمة في جوجل كلاود «أمين فاهدات»: «نتطلع إلى العمل مع سيسكو أثناء دخولها مجال السيليكون المتطور والتعاون من أجل تلبية متطلبات الجيل التالي الخاصة بسرعات وقدرات أكبر للشبكة».

Advertisements

وأكد نائب رئيس هندسة الشبكات في فيسبوك «نجم أحمد»، أنه لطالما ساندت فيسبوك وبقوة التوجهات الساعية إلى ترسيخ النظم المفتوحة والتي نرى فيها عاملًا أساسيًا لتحويل صناعة الشبكات.

وتابع أحمد: «نرى أن ابتكار سيسكو الجديد يواكب هذه الرؤية ويوفر لمزودي خدمات الاتصالات خيارات متنوعة ومرنة من خلال نهج مفصل».

بناء إنترنت المستقبل

سيتم ابتكار التجارب الرقمية على مدار العقد المقبل باستخدام التقنيات المتطورة مثل: الواقع الافتراضي والمُعزز والفيديو بدقة 16K والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والـ 10G والحوسبة الكمومية والأمن السيبراني التكيفي والتنبئي وإنترنت الأشياء الذكية وغيرها من التقنيات التي لم تُخترع بعد. وسينتج عن أجيال التطبيقات المقبلة هذه تعقيدًا يتجاوز قدرات البنية التحتية الحالية للإنترنت.

يُذكر أنه على مدار السنوات الخمس الماضية، صممت «سيسكو» الماضية استراتيجية تقوم على بناء تقنية الإنترنت التي ستحتاجها المؤسسات؛ لتحقيق النجاح المستقبلي في أعمالهم في عالم رقمي متقدم.

وتهدف إلى حل أصعب المشكلات التي ستظهر عندما يستهلك التحول الرقمي أقصى قدرات البنية التحتية الحالية وستؤدي هذه الاستراتيجية إلى الانتقال إلى الجيل التالي من البنية التحتية للإنترنت والذي يجمع بين بنية السيليكون الجديدة من سيسكو والجيل التالي من التقنيات الضوئية.

وستغير استراتيجية «سيسكو» الاقتصاديات الكامنة وراء كيفية بناء شبكة الإنترنت لدعم متطلبات التطبيقات الرقمية المستقبلية وتمكين العملاء من إدارة أعمالهم عبر شبكات أبسط وأقل تكلفة.

وتعتمد استراتيجية «سيسكو» على التطوير والاستثمارات في ثلاثة مجالات تقنية رئيسية هي: السيليكون والتقنيات الضوئية وبرامج التشغيل. Cisco Silicon One- بنية السيليكون الموحدة الحديثة والقابلة للبرمجة ستكون Cisco Silicon One الحديثة أساس محفظة تقنيات التوجيه لدى سيسكو من الآن فصاعدًا، وستوفر أداءً يصل إلى 25 تيرابايت في الثانية (Tbps). وهي أول شريحة اتصال في المجال قابلة للتكيّف على مستوى العالم في أسواق مزودي خدمات الاتصال والويب. وتم تصميمها لكل من المنصات، ويمكنها إدارة المتطلبات الأكثر صعوبة بطريقة لم يتم تطبيقها من قبل. ويتفوق طراز «Cisco Silicon One Q100 » الأول على مقياس التوجيه بسرعة 10 تيرابت للنطاق الترددي للشبكة دون الـتأثير على البرمجة أو التخزين المؤقت أو كفاءة الطاقة أو الحجم أو المرونة.