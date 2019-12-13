الصقور السعودية في صدارة ترتيب القوى الجوية بالعالم والمنطقة

حظيت القوات الجوية الملكية السعودية (الصقور السعودية) بمراكز متقدمة بتصنيف أقوى 10 أساطيل جوية بالعالم، متصدرة في الوقت ذاته دول منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك وفق تقرير حديث، نشره موقع «فلايت جلوبال» المعني بصناعة الطيران والفضاء على موقعه على الإنترنت تحت عنوان «القوات الجوية العالمية 2020».

وحصلت القوات الجوية السعودية على المرتبة الثامنة في قائمة الأساطيل الجوية العشر الأكثر امتلاكًا للطائرات المقاتلة في العالم بـ 351 طائرة مقاتلة، والأولى بمنطقة الشرق الأوسط تلتها مصر في المرتبة التاسعة 303 طائرات مقاتلة.

وفصَّل الموقع أنواع الطائرات المقاتلة التي تمتلكها السعودية في هذه الفئة، وذكر أن القوات الملكية السعودية لديها 72 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»، وهناك طلبية بـ 48 طائرة من هذا الطراز.

وأضاف أن الصقور السعودية تمتلك أيضًا 198 طائرة من طراز « F-15C/S/SA» ، بجانب أنها طلبت عدد 5 طائرات أخرى من نفس الطراز، كما تمتلك أيضًا 81 طائرة من طراز Tornado IDS.

وفى هذه الفئة تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة، بامتلاك 2,657 طائرة مقاتلة، وفي المركز الثاني روسيا بـ 1,616 طائرة مقاتلة، وفي المركز الثالث الهند 710 مقاتلات، في المركز الرابع كوريا الشمالية 572 طائرة مقاتلة.

وفي المركز السادس كوريا الجنوبية 474 طائرة مقاتلة، في المركز السابع باكستان 446، ثم السعودية في المرتبة الثامنة 351 وبعدها مصر في المرتبة التاسعة 303 طائرات مقاتلة، وفي المركز العاشر تايوان بامتلاك 289 طائرة مقاتلة.

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ووفق تقرير «فلايت جلوبال» حظيت المملكة بالمرتبة الثانية عالميا في فئة طائرات التزود بالوقود، والأولى في المنطقة، وذلك بامتلاكها 22 طائرة من هذا النوع.

وفي هذه الفئة تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بامتلاكها 614 طائرة، في المركز الثاني المملكة العربية السعودية 22، وفي المركز الثالث فرنسا 20، وفي المركز الرابع روسيا 19، وفي المركز الخامس إسرائيل 10 طائرات.

وفي المركز السادس كل من إيطاليا وسنغافورة وبريطانيا 9 طائرات، في المركز السابع إسبانيا 8، وفي المركز الثامن ألمانيا وتركيا 7، وأستراليا وفي المركز التاسع كل من كندا والهند واليابان وإيران 6، في المركز الأخير تشيلي 5 طائرات.

وفصل التقرير أنواع الطائرات التي تمتلكها القوات الجوية في هذه الفئة، مشيرا إلى أن لديه سبع طائرات من طراز 707 (KE-3A)، وست طائرات من طراز A330 MRTT، وسبع طائرات من طراز KC-130H، وطائرتين من طراز KC-130J (وهناك طلبية بثلاث طائرات لم تتسلمها المملكة).

وفيما يتعلق بطائرات النقل تمتلك السعودية 33 طائرة من طراز C-130H و4 طائرات من طراز Citation Bravo، وطائرة واحدة Gulfstream IV 1 وطائرة واحدة من طراز Jetstream 31، و10 طائرات من طراز King Air 350.

وفي فئة المروحيات المقاتلة، ذكر التقرير أن القوات الجوية السعودية تمتلك 36 طائرة من طراز Bell 212/412، و11 طائرة من طرازH215M/AS532، وطائرتين من طراز S-70/UH-60L

وفي فئة التدريب (مروحيات وطائرات) تمتلك السعودية 21 طائرة من طراز F-15D، و68 طائرة من طراز Hawk 65/165، و20 طائرة من طراز MFI-395، و55 طائرة تدريب من طراز PC-21، و25 طائرة من طراز SR22.