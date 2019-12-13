«فلايت جلوبال»: المملكة تحتل المرتبة الثانية في الطائرات العسكرية للتزود بالوقود

تفوقت القوات الجوية الملكية السعودية، على عدد من القوى العسكرية الكبرى في العالم من بينها فرنسا وروسيا وبريطانيا في امتلاك طائرات التزود بالوقود(Tanker).

ووفق تقرير «فلايت جلوبال» المعني بشؤون الطيران، جاءت القوات الجوية السعودية في المرتبة الثانية عالميًا بامتلاكها 22 طائرة تزود بالوقود، ولم يسبقها سوى الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك 614 طائرة في هذه الفئة.

وذكر التقرير أن القوات الجوية الفرنسية حلت في المرتبة الثالثة- بعد نظيرتها السعودية- بامتلاكها 20 طائرة تزود بالوقود.

وفي المرتبة الرابعة جاءت روسيا بـ19 طائرة من هذه الفئة، ثم إسرائيل في المركز الخامس بـ 10 طائرات.

وفى المركز السادس جاءت كل من إيطاليا وسنغافورة وبريطانيا، بامتلاك كل واحدة منها 9 طائرات تزود بالوقود.

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وحلت إسبانيا في المرتبة السابعة بـ8 طائرات، ثم ألمانيا وتركيا في المرتبة الثامنة بامتلاك 7 طائرات في تلك الفئة.

وفي المركز التاسع جاء كل من أستراليا وكندا والهند وإيران واليابان وحازت كل منها 6 طائرات للتزويد بالوقود.

جاءت تشيلي في المركز الأخير بقائمة الدول العشر الأكثر امتلاكًا لطائرات التزود بالوقود بـ 5 طائرات.

يُذكر أن السعودية تملك أحدث وأكبر أسطول جوي في الشرق الأوسط، بحسب موقع «جلوبال فير» .