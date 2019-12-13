السعودية اليوم / قنصل السعودية اليوم بريطانيا بجدة يشيد بما تشهده المملكة من حراك وتسارع تنموي في شتى المجالات



مكة المكرمة 16 ربيع الآخر 1441 ه الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس

أشاد قنصل عام بريطانيا بجدة المندوب الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي سيف الدين آشر بما تشهده المملكة العربية

وأكد عقب لقائه رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا طارق بن محمد عنقاوي بمقر المؤسسة في مكة المكرمة أن التطبيق العملي والتقني والخدمي عالي المستوى من قبل جميع الجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج، الذي نفذ خلال موسم حج عام 1440هـ، وأسهم ولله الحمد في تحقيق نجاح لا يوصف لجميع أعمال الموسم يترجم واقعيا حرص ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة على شمل الحجاج بكريم الرعاية وحسن الاهتمام تحفهم مظلة الأمن والأمان والراحة والاستقرار وعملهم الدؤوب في كل عام على تجويد الأداء ورقي الخدمات وسهولة الإجراءات.

وأعرب عن اعتزازه بالخطوات الإيجابية لرؤية المملكة 2030 وما حققته من نتائج مثمرة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والترفيهية والثقافية والاجتماعية، وغيرها لافتا أن التأشيرة السياحة التي وفرتها المملكة للعالم وجدت إقبالاً كبيراً من البريطانيين، حيث بلغ عدد الحاصلين عليها حتى الآن أكثر من 17 ألف بريطاني مقدرا في ذات الوقت ما يلقاه المعتمرون والحجاج البريطانيين مع بقية قاصدي الحرمين الشريفين من مختلف دول العالم من عناية فائقة واهتمام بالغ من حكومة وشعب المملكة العربية السعودية وما يقدم لهم من تسهيلات وإمكانات وخدمات مثالية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأشاد بجهود وزارة الحج والعمرة ومؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا في خدمة وراحة الحجاج، مؤكداً أن التنسيق الدائم والمستمر مع وزارة الحج والعمرة والمؤسسة من شأنه تجويد الخدمات وتوحيد الجهود في سبيل توفير الراحة واليسر للقادمين من بريطانيا لأداء مناسك العمرة وفريضة الحج.

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة طارق عنقاوي عن شكره وامتنانه للقنصل العام البريطاني على تعاونه مع المؤسسة وحرصه على تدعيم التواصل ومناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالحجاج البريطانيين للوصول بالخدمات المقدمة لهم إلى أرقى المستويات التي تحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – الرامية إلى تسخير كامل الطاقات الآلية والبشرية والخدمية والتقنية لحجاج بيت الله الحرام ليتمكنوا من أداء مناسكهم في أجواء إيمانية كاملة.

حضر اللقاء نائب القنصل العام البريطاني في جدة أكبر رحمان وعدد من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

// انتهى //

10:08ت م

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مكة المكرمة 16 ربيع الآخر 1441 ه الموافق 13 ديسمبر 2019 م واسأشاد قنصل عام بريطانيا بجدة المندوب الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي سيف الدين آشر بما تشهده المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من حراك تطويري وتسارع تنموي وتعامل تقني في شتى المجالات، وعده دليلاً واضحاً على اتساع رؤية قيادتها الرشيدة وحكمتها وحنكتها وحرصها على العمل نحو تحقيق المزيد من التقدم والرقي والازدهار بما ينعكس إيجابا على الوطن وحياة المواطن والمقيم وتوفير الخدمات المثالية والراقية والسهلة لقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن.وأكد عقب لقائه رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا طارق بن محمد عنقاوي بمقر المؤسسة في مكة المكرمة أن التطبيق العملي والتقني والخدمي عالي المستوى من قبل جميع الجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج، الذي نفذ خلال موسم حج عام 1440هـ، وأسهم ولله الحمد في تحقيق نجاح لا يوصف لجميع أعمال الموسم يترجم واقعيا حرص ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة على شمل الحجاج بكريم الرعاية وحسن الاهتمام تحفهم مظلة الأمن والأمان والراحة والاستقرار وعملهم الدؤوب في كل عام على تجويد الأداء ورقي الخدمات وسهولة الإجراءات.وأعرب عن اعتزازه بالخطوات الإيجابية لرؤية المملكة 2030 وما حققته من نتائج مثمرة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والترفيهية والثقافية والاجتماعية، وغيرها لافتا أن التأشيرة السياحة التي وفرتها المملكة للعالم وجدت إقبالاً كبيراً من البريطانيين، حيث بلغ عدد الحاصلين عليها حتى الآن أكثر من 17 ألف بريطاني مقدرا في ذات الوقت ما يلقاه المعتمرون والحجاج البريطانيين مع بقية قاصدي الحرمين الشريفين من مختلف دول العالم من عناية فائقة واهتمام بالغ من حكومة وشعب المملكة العربية السعودية وما يقدم لهم من تسهيلات وإمكانات وخدمات مثالية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.وأشاد بجهود وزارة الحج والعمرة ومؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا في خدمة وراحة الحجاج، مؤكداً أن التنسيق الدائم والمستمر مع وزارة الحج والعمرة والمؤسسة من شأنه تجويد الخدمات وتوحيد الجهود في سبيل توفير الراحة واليسر للقادمين من بريطانيا لأداء مناسك العمرة وفريضة الحج.من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة طارق عنقاوي عن شكره وامتنانه للقنصل العام البريطاني على تعاونه مع المؤسسة وحرصه على تدعيم التواصل ومناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالحجاج البريطانيين للوصول بالخدمات المقدمة لهم إلى أرقى المستويات التي تحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – الرامية إلى تسخير كامل الطاقات الآلية والبشرية والخدمية والتقنية لحجاج بيت الله الحرام ليتمكنوا من أداء مناسكهم في أجواء إيمانية كاملة.حضر اللقاء نائب القنصل العام البريطاني في جدة أكبر رحمان وعدد من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة.// انتهى //10:08ت م0016

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