السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وكيل وزارة الأوقاف الكويتي



الرياض 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مقر إقامته في العاصمة الأردنية

عمان، اليوم، وكيل وزارة الأوقاف بدولة الكويت فريد عمادي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا اللقاء على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي في الدورة الثانية

عشرة لأعمال المجلس، التي تقام خلال يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر ربيع الآخر 1441هـ الموافق 11 ــ 12 ديسمبر 2019م، في العاصمة الأردنية عمّان.

09:35ت م

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