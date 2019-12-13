شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» : متوقع أن تنحصر الأمطار على الشرقية والرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، اليوم الجمعة، أنه ‏متوقع اليوم أن تنحصر الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق ‎الشرقية، وربما أجزاء محدودة من منطقة ‎الرياض، ومرتفعات السروات.

وفي سياق متصل، أوضح ” المسند ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏الصفر المئوي لا يلوح في الأفق القريب بعد، وهذا يُقلل من فاتورة ‎الكهرباء، وفاتورة الحطب والفحم، وفاتورة العلاجات ” .

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وأضاف الدكتور عبدالله المسند: ” كما يُفرح ويُسعد المزارع والراعي بشكل كبير، حيث مخاطر ‎الصقيع المميت للمحاصيل، وأحياناً للمواشي ” .