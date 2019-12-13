شكرا لمتابعة خبر عن دعاوى ضد حسابات مصرفية مشبوهة متورطة في عمليات غسل أموال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت تقارير صحافية، عن رفع بنوك محلية بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن حسابات مصرفية مشبوهة جرى فيها إيداع مبالغ كبيرة وتداولت مبالغ مجهولة المصدر؛ ليتم الكشف عن عمليات غسل أموال واحتيال مالي.

وأحالت الجهات المعنية، البلاغات إلى دائرة الاقتصاد بالنيابة العامة للتحقيق وإكمال الإجراءات نظاما، ومن بينهم رجال أعمال وموظفون سابقون وحاليون وطيار طلب منه أحد المتهمين (معقب) مبلغ 150 ألف ريال مقابل إعادته إلى عمله عقب فصله.

ومن بين المشتبه بهم متسببا أودع في حسابات شخصية له وأخرى لمؤسسات وهمية لآخرين مبالغ قدرت بملايين الريالات من داخل وخارج المملكة، كما اتضح أن أحد المتهمين أفصح قبل عام عن إخراجه مبلغ 2.5 مليون ريال من مطار جدة بزعم شراء عقارات في عاصمة عربية؛ فضلًا عن قضايا فساد وظيفي لعدد من المشتبه بهم ورجال أعمال.