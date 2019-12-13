شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل مضاعفات الخطأ الطبي الذي تعرض له طفلًا بأبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل المضاعفات الصحية التي تعرض لها طفل 4 سنوات، في أبها؛ حيث وجهت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة عسير بتشكيل لجنة استشارية مختصة للتحقيق في شكوى مقدمة من والدة الطفل.

وجاءت المضاعفات بسبب التعامل مع حالة الطفل بطريقة خاطئة إثر تعرضه لكسر وجروح بالساق بسبب حادث سير؛ حيث قالت الأم: ” الحادث أسفر عن جرح وكسر مضاعف في الساق، ثم ذهب به والده إلى مستوصف خاص، فلم يستطع معالجته، وتم نقله إلى المستشفى المعني “.

وأضافت: ” قاموا بتجبيره وتجبيس الساق مباشرة في الطوارئ دون معالجة الجرح، وبعد اسبوع، شاهدنا الدم والصديد يخرج من الجبس، فتوجهنا به إلى الطوارئ ليتم تحولنا إلى الإصابات، وتم استدعاء الاستشاري وأزيل الجبس، وكانت المفاجأة حدوث التهاب للجرح وامتداده وتعفنه وإصابته بالتهاب نسيج خلوي أدى إلى تجمع قيحي تحت الجلد ” .