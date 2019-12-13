السعوديون يتغنون بولي العهد عبر وسم أرامكو تتجاوز 2 تريليون

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تجاوزت قيمة شركة أرامكو تريليوني دولار في تداولات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019، في وسط سعادة غامرة بين المواطنين الذين راهنوا منذ اليوم الأول على مهنية التقييم الذي أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل 3 سنوات.

وتغنّى المواطنون اليوم برؤية وثقة ومهنية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما تحدث عدة مرات عن هذا الحلم الجميل الذي تحقق بنجاح على مدار اليومين الماضيين.

وأكد المغردون أن أرامكو أصبحت تحمل أكبر قيمة سوقية في العالم مشيرين إلى أن بداية الخطة كانت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – ونفذها بجد وحزم وعزم ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وشهد وسم أرامكو تتجاوز 2 ترليون دولار، ردود فعل واسعة من المواطنين الذين أشادوا بالجهود المبذولة ومتفائلين بمستوى أفضل للشركة في ظل حرص قيادتنا الرشيدة على اقتصاد البلد وتنوعه.

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وكانت شركة أرامكو قد بدأت في طرح أسهمها للتداول في سوق المال أمس الأربعاء وسط توقعات بتحقيق إنجازات كبيرة،حيث تزايد إقبال المستثمرين على شراء السهم الذي ارتفع إلى الحد الأقصى لسعر التذبذب الذي حددته هيئة السوق المالية ليغلق عند 35.2 ريال.

وقد أكدت وكالة الأنباء الروسية روسيا اليوم بأن توقعات الأمير محمد بن سلمان قد تحققت بشأن قُدرة أرامكو على تحقيق إنجازات هائلة في حالة طرح أسهمها للاكتتاب، وهو ما أكدته تداولات اليوم في السوق المالية.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد صرح منذ ثلاث سنوات أن طرح جزء بسيط من أسهم أرامكو للاكتتاب في سوق المال السعودي سوف يكون أكبر اكتتاب في العالم وهو ما تم تأكيده اليوم بتجاوز أرامكو تريليوني دولار.

وقد تداول المواطنون الخبر بسعادة غامرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث قال نايف مسعود إنه برؤية الأمير محمد بن سلمان تمكّنت أرامكو من تحقيق بداية مذهلة في تداولها اليوم بوصولها لـ تريليوني دولار.

وأكد ناصر الجداني أن أرامكو تلتزم بشكل مستمر بتقديم أرباح مستدامة ومتنامية للمساهمين بها مهما كانت دورات السوق والأسعار.

ولفت إلى أن تحقيق أرامكو لهذا النجاح الكبير في أول يوم من أيام التداول يؤكد نجاح رؤية الأمير محمد بن سلمان في طرح الأسهم الخاصة بها ويحتفل المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما تمكّنت أرامكو من تحقيقه اليوم.

