السعودية اليوم / مصرع جندي وإصابة 12 آخرين باندلاع حريق في حاملة طائرات روسية



موسكو 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس

لقي جندي واحد على الأقل مصرعه وأصيب 12 آخرون بعد أن اندلعت النيران في حاملة الطائرات الروسية "أدميرال كوزنيتسوف".

وشبت النيران في حاملة الطائرات خلال أعمال صيانة في ميناء مورمانسك الروسي بالقطب الشمالي، وبعد ساعات تمت السيطرة على ألسنة اللهب.

وذكر الأسطول الشمالي أن جثة جندي تم العثور عليها خلال عملية مكافحة النيران، فيما أوضحت وحدة إسعاف محلية أن عدد المصابين وصل إلى 12 أغلبهم يعانون من التسمم من استنشاق عوادم مواد محترقة.

وقالت الشركة المتحدة لبناء السفن في بيان بعد اندلاع الحريق إنه تم إخلاء الحاملة وإن خدمات الطوارئ تعمل على جهود الإطفاء.

وصرح مصدر في خدمات الطوارئ أن رجال الإطفاء يجدون صعوبة في التعامل مع الحريق بسبب الدخان الكثيف الناجم عن احتراق الكابلات.

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