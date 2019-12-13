شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ريما تزور قاعدة فلوريدا وتؤكد تعاون السعودية في التحقيق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

زارت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، اليوم، قاعدة بنساكولا الجوية البحرية في فلوريدا، لتقديم التعازي لذوي ضحايا الجريمة التي وقعت الأسبوع الماضي، ولتعزيز تعاون المملكة العربية السعودية الكامل مع السلطات الأمريكية في التحقيق في هذه الحادثة.

والتقت السفيرة خلال الزيارة، بقيادة القاعدة الأمريكية، مجددة إدانتها لهذا الهجوم المروّع .

كما تعهدت، بمتابعتها للتحقيق، وتقديم أي مساعدة ممكنة لتسريعه.