السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة ينادي بضرورة التحول نحو اقتصادات نظيفة ومستقبل جديد للعمل



نيويورك 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ملايين العاملين في قطاعي السياحة والزراعة يفقدون اليوم وظائفهم بسبب تغيرات المناخ.

وأضاف غوتيريش خلال مناسبة خاصة بقضايا التوظيف والعمل تقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP25 في العاصمة الإسبانية مدريد :" إننا ما زلنا نخسر السباق في مجابهة قضايا المناخ، لكن بإمكاننا اختيار مسار آخر، هو طريق العمل المناخي ورفاهية الناس والكوكب، وهو طريق مرتبط بإيجاد الوظائف وبالصحة والتعليم والفرص، وبالمستقبل".

وأكد أن الإجابة على أزمة المناخ تكمن في التغيير الجذري للطريقة التي نولد بها طاقتنا، ونصمم بها مدننا، وندير بها أرضنا، مما يتطلب منا إجراءات تتسق مع تغيير حياة الناس إلى الأفضل.

وأشار غوتيريش إلى أن اتفاق باريس 2015 تضمن مفهوم "التحول المنصف" للناس الذين قد تتأثر وظائفهم وسبل عيشهم بسبب الانتقال من الاقتصاد الرمادي إلى الأخضر، وهو ما يمثل جزءا من أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن العالم لم يعد بوسعه أن يرفض مواجهة أزمة المناخ، حاثا الناس والحكومات في كل مكان على الالتزام بالتحول نحو عالم محايد الكربون بحلول عام 2050، مناديا الشركات بأن تكون رائدة في قيادة هذا التحول.

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