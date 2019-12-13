السعودية اليوم / شبكة الأمم المتحدة للهجرة تحتفل باعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة



نيويورك 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

تحتفل شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة بالذكرى السنوية الأولى لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في مراكش بشهر ديسمبر من العام الماضي.

وأوضحت الشبكة أنها اجتمعت أمس في جنيف قبيل اليوم الدولي للمهاجرين في 18 ديسمبر، بهدف مراجعة التقدم الذي تم إحرازه منذ اعتماد اتفاق مراكش والبحث عن سبل لتحسين الهجرة لصالح الجميع.

وجددت الشبكة في بيان التزامها بدعم الشركاء في التمسك بالمبادئ التوجيهية للميثاق العالمي، في تعزيز التعاون الدولي من أجل وضع وتنفيذ سياسات هجرة وطنية مبدئية وفعالة، والتأكيد على أن السيادة الوطنية وحماية حقوق الإنسان يعززان بعضهما البعض.

ويعد الميثاق العالمي خطوة مهمة من جانب الدول الأعضاء نحو جعل الهجرة ناجحة للجميع.

وبالاستناد إلى القانون الدولي والتماشي مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، يبرز الميثاق العالمي الحاجة إلى تعاون دولي لمواجهة تحديات الهجرة وجني ثمارها، مع احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، وتعزيز الأمن والازدهار لجميع المجتمعات.

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