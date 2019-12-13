موسم #الرياض يوضح سبب إلغاء الألعاب النارية مساء أمس

︎ : . أعلن برنامج موسم الرياض إلغاء فعالية الألعاب النارية مساء أمس الخميس بسبب التقلبات الجوية في الرياض. وقال موسم الرياض في تغريدة عبر “تويتر”: “اضطرينا اليوم إننا نلغي الألعاب النارية في برج المملكة وبرج الفيصلية بسبب سرعة الرياح.. نعتذر منكم، ونوعدكم بالأفضل”.





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