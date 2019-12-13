«قارئ المستقبل».. مغردو تويتر يشيدون بولي العهد بعد تخطي أرامكو تريليوني دولار

احتفل مغردون مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ببلوغ تقييم أرامكو تريليوني دولار، اليوم الخميس، مشيدين بقرار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بطرح شركة أرامكو في السوق المالية، واصفين إياه بـ«قارئ المستقبل».

وتشارك السعوديون صورًا وتسجيلات مصورة لسمو ولي العهد الذي جعل من الطرح العام الأولي حجر الزاوية لخطته الرامية لتنويع موارد اقتصاد المملكة بدلًا من الاعتماد على النفط وانفتاح مجتمعها.

وقال حساب باسم بن عويد: «في أقل من 48 ساعة تتربع على العرش وتتصدر المشهد، وتزيح أكبر الشركات وأضخمها من القيادة.. هذا انتصار للقيادة في السعودية وانتصار لكل مواطن سعودي وللأجيال القادمة، وقبل كل شيء انتصار للعملاق أرامكو».

وقال المغرد «بن هباس»: «الدروس من (أرامكو تتجاوز 2 تريليون) كثيرة ومنها ألا نأخذ المعلومة إلا من مصدرها الموثوق والمؤهل فكل التشكيك حول قيمة أرامكو كان من غير المتخصصين أو متخصصين غلبت أمانيهم الخبيثة على تحليلاتهم.. سمو الأمير محمد بن سلمان يعمل مع فريق بارع ومتخصص وعندما تحدث عن الـ٢ تريليون كان واثقًا من ذلك».

بينما قال حساب باسم ماجد الأسمري: «قبل 3 سنوات طرح الفكرة الأمير محمد بن سلمان واليوم نشوف نجاح اكتتاب أرامكو وارتفاع قوة السوق السعودي والأرقام من تتحدث»، وآخر قال: «شركة أرامكو اليوم صارت من أقوى شركات العالم وولي العهد قالها بيكون أكبر اكتتاب في التاريخ واليوم نشوفه حقيقة على أرض الواقع».

وفي خضم حماسة وطنية عارمة قبيل الطرح الأولي، أقبل المواطنون على تملك جزء من «درة تاج» المملكة؛ حيث تجاوز عدد المكتتبين الأفراد الخمسة ملايين.

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تنبأ بأن يرتفع تقييم أرامكو بعد بدء التداول، في تصريحات لـ«رويترز» الأسبوع الماضي أن المستثمرين الذين نأوا بأنفسهم سوف «يعضون أصابع الندم».

كما وصف خبراء السوق، الطرح الأولي بأنه أكبر هجرة لأموال القطاع الخاص إلى جيوب الحكومة، لكن الحكومة تعتزم استثمار معظم الحصيلة البالغة 96 مليار ريال محليًّا، حسبما قاله وزير المالية هذا الأسبوع.

Advertisements

وكان سهم أرامكو قفز، اليوم الخميس، إلى النسبة القصوى، لليوم الثاني على التوالي، في مزاد قبل الافتتاح، ليسجل 38.7 ريال للسهم.

ووفقًا لقيمة السهم اليوم، فإن قيمة أرامكو وصلت 2.06 تريليون دولار.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، ياسر الرميان، ذكر في وقت سابق، أن الشركة نجحت في أن تكون أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، مشيرًا إلى أنه مع الطرح أصبح لدى أرامكو 5 ملايين مساهم من مستثمرين محليين وخليجيين وأجانب.

وأضاف الرميان -خلال حفل إدراج الشركة بالبورصة أمس الأربعاء- أن إدراج أرامكو يعد نجاحًا جديدًا لإنجازاتها؛ وذلك بعد مرور 86 عامًا على تأسيسها، مؤكدًا أن اكتتاب أرامكو هو الأكبر في تاريخ البشرية.

وأوضح الرميان أن اكتتاب أرامكو يُعزز حوكمة الشركة ومعايير الشفافية، مضيفًا أن اختيار «تداول» لإدراج أرامكو يرجع إلى مكانتها العالية.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر، أمس الأربعاء، عن نجاح الشركة في بيع أسهمها بقيمة 96 مليار ريال؛ مؤكدًا أن «الشركة ستواصل سيرها في تعزيز السلامة والمحافظة على نهجها المالي المنضبط».

وأضاف الناصر، أن عملية الطرح أكدت المكانة المتميزة لأرامكو، قائلًا: «بهذا اليوم نصنع التاريخ، وتبدأ أرامكو مرحلة جديدة من الازدهار».

وبدأت سوق الأسهم السعودية، صباح أمس الأربعاء، بالتداول على أسهم شركة أرامكو، وارتفعت أسهم أرامكو بنسبة 10% عند مطلع اليوم الأول من التداول، ليبلغ سعر السهم 35.2 ريال (9.39 دولار).