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القيادة تهنئ رئيس وزراء بولندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء جمهورية بولندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في جمهورية بولندا برئاسته.

وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، ولشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث سمو ولي العهد الأمير بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء جمهورية بولندا؛ بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في جمهورية بولندا برئاسته.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، والمزيد من التقدم والرقي لشعب جمهورية بولندا الصديق.

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