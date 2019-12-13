جامعة المجمعة تنفِّذ «ركز معي» لتجنّب الأخطاء المرورية

نفَّذت جامعة المجمعة، اليوم الخميس، مبادرة «ركز معي في الطرق السريعة وداخل المدن»، المعنية بتوعية سائقي النقل الثقيل لتجنب بعض الأخطاء المرورية الشائعة.

وفي إطار تنفيذ المبادرة، تم تشكيل فرق عمل بتوجيهات من مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن؛ لتوعية الفئة المستهدفة عبر لغاتهم المتعددة، فيما حظي البرنامج بتفاعل رائع من السائقين. وجاءت هذه المبادرة لإحساس جامعة المجمعة بمسؤوليتها المجتمعية نحو تعزيز ثقافة السلامة المرورية، وبالأخص استهداف سائقي الشاحنات والنقل الثقيل.

يُشار إلى أن برامج جامعة المجمعة تتماشى مع مؤشرات خفض الحوادث المرورية في نطاق خدمات الجامعة، وذلك بتأسيسها مركزًا يعني بالسلامة المرورية تحت مسمى «سالك»، الذي يعمل على تحقيق أحد أهداف برنامج التحول الوطني 2020، ومؤشرات رؤية المملكة 2030، في تعزيز سلوكيات السلامة المرورية لدى أبناء الجامعة والمجتمع.