«موسم الرياض» يلغي الألعاب النارية اليوم بسبب الرياح

أعلنت إدارة موسم الرياض، اليوم الخميس، إلغاء فقرة الألعاب النارية ببرج المملكة وبرج الفيصلية؛ بسبب سرعة الرياح.

وقال الحساب الرسمي لـ« موسم الرياض» على «تويتر»: «اضطررنا- اليوم- لإلغاء الألعاب النارية في برج المملكة وبرج الفيصلية؛ بسبب سرعة الرياح.. نعتذر منكم، ونوعدكم بالأفضل».

وتأثرت بعض مناطق المملكة، اليوم الخميس، بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم: إنَّ مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية، تتأثر بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، مشيرة إلى أنَّ الحالة السابقة تمتد إلى مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

كما توقعت، تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل على السواحل الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.