الراصد الحربي: سحب طيبة على مناطق بالمملكة الفترة المقبلة

توقع الراصد الجوي علي الحربي، اليوم الخميس، أن تشهد معظم مناطق المملكة سحبًا طيبة خلال الفترة المقبلة.
وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الحربي: سحب طيبة ولله الحمد على القصيم، وأخرى حول المدينة، وثالثة حول ظلم أو شرقها، مؤكدًا أن هذا مؤشر ممتاز لبداية الحالة الجوية.
في سياق متصل، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم ونجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) تشمل الأجزاء الساحلية.
ولفتت «هيئة الأرصاد» إلى تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل الشرقية والغربية للمملكة، لافتة إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر، ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة.
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