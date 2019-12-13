السفير المصري يفتتح فعاليات معرض العقارات الدولي بالرياض

افتتح السفير أحمد فاروق، سفير مصر في الرياض، فعاليات معرض العقارات الدولي «IPS Riyadh» للترويج للمشروعات العقارية المصرية بفندق فيرمونت الرياض.

جاء ذلك، بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين من وزارة الإسكان ومن سفارة مصر بالرياض، ورئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية السعودية، وبحضور ومشاركة نخبة من المطورين العقارين المصريين.

وأعرب السفير أحمد فاروق، عن سعادته بإقامة هذا المعرض الذي يعد الأول من نوعه بمدينة الرياض، كما توجه بالشكر للشركة المنظمة على الجهد المبذول لإقامة هذا الحدث، وسعيهم الترويج للمشروعات العملاقة بمصر، موجهًا الشكر للشباب المشارك القائم على التنظيم و المطورين المشاركين.

وأكَّد أن هذا المعرض يعد فرصة جيدة لجذب الاستثمارات؛ حيث إن مصر تتمتع بكل المقومات، التي تجذب الاستثمارات وعلى رأسها القطاع العقاري المصري، وتتمتع الآن أيضًا بقانون الإقامة والجنسية الجديد، الذي يعد عامل جذب كبيرًا للمستثمرين؛ لزيادة استثماراتهم بمصر بدلًا من الخارج لما له من مزايا عديدة.

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فيما أوضح داود الشيزاوي- رئيس مجموعة الاستراتيجي الإماراتية- أن المعرض فرصه جيدة للتنويه عن الفرص الاستثمارية الجديدة في مصر بمختلف القطاعات، وذلك بمشاركة عدد من صفوة المطورين العقاريين ومسؤولين من وزارة الإسكان المصرية، ومن السفارة المصرية في الرياض.

وصرح حمد الشويعر، رئيس اللجنة العقارية في الغرف التجارية السعودية، بأن إقامة مثل هذا المعرض يعود على البلدين الشقيقين بفوائد عديدة، منها التقاء أصحاب الأعمال من الجانبين، وهذا يبرز التعاون في جميع المجالات، ونأمل من هذا المعرض أن يعود بشراكات استراتيجية وتبادل المنافع والخبرات بين البلدين.

وأكَّد محمد الصعيدي، مدير تنفيذي لمجموعة الاستراتيجي مصر وإفريقيا، أن هذا المعرض يعد بداية لحملة ترويجية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للترويج للمدن الذكية الجديدة التي أعطى إشارة البدء والتنفيذ بها، ولاقت نجاحًا غير مسبوق وتحولًا في التنمية العمرانية يشهد به العالم، لتكون مصر منافسًا قويًا لدول العالم، وتصبح من أكبر الدول الجاذبة للاستثمارات، خاصة العقارية.