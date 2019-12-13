«أرامكو»: حلم الملك المؤسس تحقق بعد «الاكتتاب الأكبر»

أكدت شركة «أرامكو» السعودية، اليوم الخميس، أن حلم الملك المؤسس تحقق على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت الشركة: «من خلال اكتتاب «أرامكو» الذي هو الأكبر في التاريخ، وعبر رؤية المملكة 2030، تحقق حلم المؤسس على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.
وأضافت الشركة: «اليوم نعتز بمسؤولية الحفاظ على هذا الإرث العظيم وتطويره.. معًا نصنع التاريخ».
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