أمير نجران: توحيد ثلاث جهات معنية بمكافحة الفساد تقضي على الآفة الخطيرة

نوَّه أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم الخميس، بأبعاد الأمر الملكي الحكيم، بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.
وأوضح أمير المنطقة، أن توحيد ثلاث جهات معنية بمكافحة الفساد، بعد أن كانت متفرعة ومتعددة الارتباط والمهام، يحقق القوة في مجابهة هذه الآفة، ويكثف الجهود الرامية إلى سلامة ونزاهة الإجراءات الإدارية، وصون المال العام.
وأكَّد أمير المنطقة أهمية هذه الترتيبات وانعكاساتها الإيجابية على الوطن والمواطن، في تسريع خطى التنمية، وضمان استدامتها، وتحقيق شموليتها، فضلًا عن تعزيز العدل والعمل بالصدق والأمانة، لافتًا إلى القرارات التاريخية التي سجَّلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، في مكافحة الفساد، ومنها الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام، والتأكيد القاطع والحاسم الحازم بمحاسبة المقصرين، والارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية.
وفي الختام، دعا أمير المنطقة أن يحفظ القيادة، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، ويسدد على طريق الحق خطاهما، وأن يديم على هذا الوطن الخير والنعيم، ويدرأ عنه كل شر وآفة.
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