«تعليم الطائف» تدعم المدارس الصغيرة والنائية بمليون و250 ألف ريال

اعتمد مساعد المدير العام للشؤون المدرسية محمد النفيعي، الدعم المالي الذي تنفذه إدارة خدمات الطلاب للمدارس الصغيرة والنائية ومكاتب التعليم والبرامج التربوية للإدارات للعام الدراسي الحالي، الذي تجاوز عددهم 215 مستفيدًا من المدارس النائية والصغيرة ومكاتب التعليم والإدارات من صندوق الإدارة التعليمية، وبمبالغ مالية تجاوزت مليونًا ومائتين وخمسين ألف ريال تستهدف احتياجات ما يزيد على عشرة آلاف طالب وطالبة.

وأوضح النفيعي، أن هذا الدعم يأتي تماشيًا مع الآلية المعتمدة لعمل الصناديق المدرسية وصندوق الإدارة التعليمية.

ووجَّه مديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم وقائدي وقائدات المدارس الصغيرة والنائية في القرى والهجر المستفيدين ضرورة صرف المبالغ المالية المخصصة، فيما يخدم الطلاب والطالبات ويحقق الأهداف التربوية والتعليمية لهم.

وأشار إلى أن هذا الدعم يقدم للمدارس، التي لا توجد بها منافذ بيع للتغذية المدرسية، وكذلك التي يقل عدد الطلاب أو الطالبات بها عن 100 طالب / طالبة، وعدم وجود مصادر تمويل مالية معتمدة لتنفيذ برامج المدارس والإدارات التربوية والتعليمية المصاحبة، مؤكدًا أن دعم المدارس الصغيرة أو النائية ليست له علاقة بالميزانية التشغيلية المخصصة للمدارس.

وبيَّن النفيعي، أن إدارة خدمات الطلاب تعمل مع بداية كل عام دراسي على تحديد المدارس المستحقة لعملية الدعم، بناء بطاقة الدعم الإلكترونية، التي يتم رفعها من قبل المدارس بعد تدقيقها ومطابقتها مع بيانات نظام نور وتطبيق آلية الدعم عليها، مقدمًا شكره لإدارة خدمات الطلاب على الجهود الكبيرة، التي تقدمها لخدمة العملية التعليمية.