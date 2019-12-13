السعودية اليوم / الجيش التونسي يوقف ثمانية مهاجرين بجنوب البلاد



تونس 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

أوقفت وحدات من الجيش التونسي عاملة بالمنطقة الحدودية العازلة في منطقة الشوشة بمدينة بن قردان جنوب تونس، ثمانية مهاجرين غير شرعيين من جنسية أفريقية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم، أن المهاجرين كانوا بصدد اجتياز الحدود خلسة باتجاه تونس، لافتًا النظر إلى أنه بعد التحري مع المهاجرين تم ترحيلهم باتجاه الأراضي الليبية.

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