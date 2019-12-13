السعودية اليوم / الجزائر تدين بشدة الاعتداء الذي استهدف الجيش في النيجر



الجزائر 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

أدانت الجزائر بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف معسكرًا للجيش النيجري في منطقة اناتيس غرب البلاد وخلّف العديد من الضحايا من الجنود النيجريين.

وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف اليوم أن بلاده تدين بشدة الاعتداء الإرهابي ، مؤكدا تضامن بلاده مع عائلات وحكومة النيجر.

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03:20ت م

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