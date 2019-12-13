السعودية اليوم / إدانة أممية للهجوم الإرهابي في النيجر



نيويورك 15 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

أدان رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل محمد بن شمباس الهجوم الذي وقع أمس على معسكر للجيش النيجري يقع في منطقة إيناتيس بالقرب من الحدود مع مالي.

وقدم بن شمباس تعازيه إلى أسر الضحايا وإلى حكومة النيجر وشعبها، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، داعيا إلى تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بسرعة.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في المؤتمر الصحفي اليومي: إن آثار تصاعد العنف وانعدام الأمن تسببا في أزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل، مشيرا إلى أن 3.9 ملايين شخص أصبحوا الآن في حاجة إلى المساعدة والحماية، بزيادة قدرها 700 ألف شخص منذ بداية العام.

وأكد فرحان حق ارتفاع عدد النازحين داخليا من حوالي 80 ألفا إلى نحو 200 ألف في عام واحد، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء، مبينا أن تقريرا حديثا عن الأمن الغذائي أظهر أن 650 ألف شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي، مقارنة بـ 185 ألف شخص في نفس الوقت من العام الماضي.

وأفاد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة: إنه من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 1.2 مليون شخص بحلول يونيو 2020، موضحا أن هذه الأرقام هي أعلى مستوى مسجل خلال السنوات الخمس الماضية.

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