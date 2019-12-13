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إحالة فتاة “الطريق المظلم” إلى الجهات المختصة
متابعات الخليج 365- متابعة
وثّق مواطن من خلال مقطع فيديو، سير فتاة في وقت متأخر من الليل بطريق مُظلم بالقرب من قرية شجوى في اتجاه محافظة العلا، في واقعة بدت مريبة.
وأظهر الفيديو، الفتاة وهي تسير على جانب الطريق، قبل أن يحاول مصور الفيديو تحذيرها وإقناعها بالركوب معه السيارة لحمايتها وخوفاً عليها، لكنها رفضت ذلك.
في السياق ذاته، ذكرت مصادر وفقاً للزميلة صحيفة “عكاظ”، أنه جرى إحالة الفتاة للجهات المختصة في المدينة المنورة، للنظر في حالتها.
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