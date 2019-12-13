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الإسترليني يقفز 2 مع اقتراب المحافظين من فوز كبير في الانتخابات
الجمعة 13 ديسمبر 2019
قفز سعر الجنيه الإسترليني بنسبة قاربت 2% مقابل الدولار و1,6% مقابل اليورو، بعد أن كشفت استطلاعات رأي عن فوز ساحق لحزب المحافظين بالانتخابات البرلمانية البريطانية.
وأظهر استطلاع لآراء المقترعين في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في بريطانيا، الخميس، أنّ حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون سيفوز بأغلبية مطلقة في مجلس العموم المقبل.
ويسمح هذا الفوز لجونسون بتنفيذ وعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أواخر شهر يناير/كانون الثاني.
وبحسب الاستطلاع فإنّ حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعداً من أصل 650 في مجلس العموم، مقابل 191 مقعداً لحزب العمل.
ومن المتوقع أن تصدر النتائج النهائية للانتخابات خلال ساعات الليل.
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