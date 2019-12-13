شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني يؤكد حرصه على تنفيذ اتفاق الرياض من منطلق مسئولية حقن الدماء والان مع التفاصيل

الرئيس اليمني يؤكد حرصه على تنفيذ اتفاق الرياض من منطلق مسئولية حقن الدماء الجمعة 13 ديسمبر 2019 قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، "حريص على تنفيذ بنود اتفاق الرياض والتزام الجميع بتنفيذه، وذلك انطلاقا من مسؤوليتنا فى حقن الدماء وعودة الدولة، واعتمادا على ثقتنا بالأشقاء فى المملكة العربية السعودية وحرصهم على تعزيز وجود الدولة" .

Advertisements جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اليمنى أمس الخميس مع قيادات وممثلى التحالف الوطنى للأحزاب والتنظيمات السياسية، بحضور نائبه الفريق الركن على محسن صالح. وأشاد عبد ربه، بدور الأحزاب فى مساندتهم للشرعية والوطن، باعتبار الشرعية تمثل جميع الدولة بمؤسساتها المختلفة ونخبها والقوى السياسية، مشدداً على ضرورة العمل على تعزيز مفهومها وتماسك مكوناتها وتوحيد المواقف والرؤى بين الدولة وبين الأحزاب والمكونات السياسية، قائلا "لا نسمح بمن يريد اضعاف هذا التلاحم".

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