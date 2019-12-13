شكرا لقرائتكم خبر عن توعية طلاب 16 مدرسة بالتعامل مع الزلازل والبراكين والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم المنطقة الشرقية عبدالله الشمراني، حرصهم على تفعيل توجيهات المدير العام د. ناصر الشلعان، فيما يتعلق بتهيئة السبل الكفيلة بخلق بيئة مدرسية آمنة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات ومعلميهم، وبما يسهم في تجويد خارطة المنظومة التعليمية بشكلٍ عام ومواكبة التطوير المستمر لبرامج الأمن والسلامة المدرسية، التي تتبناها وزارة التعليم.
وفي الأثناء وقف مقدم البرنامج رئيس وحدة التوعية والتثقيف بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية م. طارق منصوب، خلال ختام الحملة بمتوسطة الخبر على حزمة من المحاور يأتي في مقدمتها التعريف بأهداف الحملة من مخاطر الزلازل والبراكين وكيفية التصرف أثناء وبعد حدوثهما، كذلك تسليطه الضوء على الظواهر الطبيعية «الزلازل والبراكين» أسبابها وأماكن حدوثها والفوائد والأضرار الناجمة عنها، فضلا عن وقوفه على نشر ثقافة استخدام كود البناء السعودي المقاوم للزلازل لتخفيف الخسائر في الأرواح والممتلكات، إضافة لتعريف المحاضر بدور الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في مراقبة النشاط الزلزالي والبركاني في المملكة.
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