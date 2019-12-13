اخبار السعوديه

توعية طلاب 16 مدرسة بالتعامل مع الزلازل والبراكين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن توعية طلاب 16 مدرسة بالتعامل مع الزلازل والبراكين والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت فعاليات الحملة التثقيفية التوعوية من مخاطر الزلازل والبراكين، التي تنظمها وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية في مرحلتها الرابعة في عدة مناطق ومحافظات تعليمية وتنفذها هيئة المساحة الجيولوجية ، واستفاد منها 16 مدرسة ممثلة لـ 4 قطاعات بتعليم الشرقية للمرحلتين الثانوية والمتوسطة. وتعرف طلاب هذه المدارس على كيفية التعامل مع الزلازل والبراكين قبل وأثناء وبعد حدوثهما.

وأكد مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم المنطقة الشرقية عبدالله الشمراني، حرصهم على تفعيل توجيهات المدير العام د. ناصر الشلعان، فيما يتعلق بتهيئة السبل الكفيلة بخلق بيئة مدرسية آمنة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات ومعلميهم، وبما يسهم في تجويد خارطة المنظومة التعليمية بشكلٍ عام ومواكبة التطوير المستمر لبرامج الأمن والسلامة المدرسية، التي تتبناها وزارة التعليم.

وفي الأثناء وقف مقدم البرنامج رئيس وحدة التوعية والتثقيف بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية م. طارق منصوب، خلال ختام الحملة بمتوسطة الخبر على حزمة من المحاور يأتي في مقدمتها التعريف بأهداف الحملة من مخاطر الزلازل والبراكين وكيفية التصرف أثناء وبعد حدوثهما، كذلك تسليطه الضوء على الظواهر الطبيعية «الزلازل والبراكين» أسبابها وأماكن حدوثها والفوائد والأضرار الناجمة عنها، فضلا عن وقوفه على نشر ثقافة استخدام كود البناء السعودي المقاوم للزلازل لتخفيف الخسائر في الأرواح والممتلكات، إضافة لتعريف المحاضر بدور الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في مراقبة النشاط الزلزالي والبركاني في المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توعية طلاب 16 مدرسة بالتعامل مع الزلازل والبراكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا