شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج للانضباط بتعليم غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

تفاعلت طالبات الابتدائية السادسة والخمسين مع موسم الاختبارات الحالي بالتحلي بالانضباط المدرسي في صناعة النجاح، ورفع مستوى التحصيل الدراسي، وخلق البيئة الإيجابية التي تدعم مبدأ سلوك الانضباط المدرسي.

جاء ذلك خلال برنامج «الانضباط المدرسي هدفنا، والاختبارات تحدينا» والذي انطلق تحت شعار «أنا قدوة بانضباطي» للتأكيد على أهمية الانضباط المدرسي بين أوساط الطالبات في مقر الابتدائية السادسة والخمسين بتعليم غرب الدمام، وذلك في إطار نشر الفكر التوعوي بأهمية الانضباط المدرسي فضلا عن تعزيز تبني القيم التي تجعل الطالبات تمتثل لمظهر الانضباط كسلوك حضاري، ومن هذا المنطلق عكست البيئة المدرسية المنضبطة مرآة الوعي السلوكي لدى الطالبات بأهمية الانضباط، ودوره في تربية الأجيال على السلوكيات الحضارية ومشاركة الأسرة في ترسيخ مبدأ الانضباط في سلوكيات الطالبات.

ومن جهتها أكدت القائدة التربوية فاطمة الشايع على أهمية موسم الاختبارات كموسم يجني حصاد فصل دراسي متكامل فليكن ما تجنيه طالباتنا فخرا لنا ودافعا لهم نحو التقدم والتفوق والطموح.

يشار إلى أن بث الرسائل التوعوية في الحث على الانضباط ساهم في خلق البيئة المدرسية الرائدة في تهيئة المكان المناسب لتوجيه الطالبات نحو الانضباط، واستثمار أوقات ما قبل الاختبارات بما يدعم رفع مستوى الناتج التعليمي للتحصيل الدراسي.