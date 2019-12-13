شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 800 كيلو حطب في 5 مخالفات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

ضبط مراقبو المراعي والغابات بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية وبمساندة الجهات الأمنية ممثلة في الضبط الإداري بشرطة الدمام أول أمس 5 مخالفات للحطب المحلي بكمية إجمالية تقدر بـ 800 كيلو جرام.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري أن الحملات التفتيشية والجولات الميدانية مستمرة طوال العام، لوقف تدهور الغطاء النباتي وتحقيق التنمية المستدامة للمراعي والغابات الطبيعية بالمملكة، موضحًا أن دور وزارة البيئة والمياه والزراعة هو المحافظة والتنمية المستدامة للأراضي والمراعي والغابات من خلال التصدي لعمليات الاحتطاب الجائر بالتعاون مع الإدارات الحكومية المختلفة لإحكام الرقابة على مزاولة الاحتطاب ومخالفة من يقوم بذلك.

وحث م. المطيري الجميع على الاستعاضة عن الحطب المحلي بالحطب المستورد الذي تشجع الوزارة على دعم استيراده، وسعت لطلب إصدار الأمر السامي القاضي بإعفاء الحطب والفحم المستوردين من الرسوم الجمركية.