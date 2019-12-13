شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 800 كيلو حطب في 5 مخالفات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري أن الحملات التفتيشية والجولات الميدانية مستمرة طوال العام، لوقف تدهور الغطاء النباتي وتحقيق التنمية المستدامة للمراعي والغابات الطبيعية بالمملكة، موضحًا أن دور وزارة البيئة والمياه والزراعة هو المحافظة والتنمية المستدامة للأراضي والمراعي والغابات من خلال التصدي لعمليات الاحتطاب الجائر بالتعاون مع الإدارات الحكومية المختلفة لإحكام الرقابة على مزاولة الاحتطاب ومخالفة من يقوم بذلك.
وحث م. المطيري الجميع على الاستعاضة عن الحطب المحلي بالحطب المستورد الذي تشجع الوزارة على دعم استيراده، وسعت لطلب إصدار الأمر السامي القاضي بإعفاء الحطب والفحم المستوردين من الرسوم الجمركية.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 800 كيلو حطب في 5 مخالفات بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.