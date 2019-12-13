شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف تحتضن أول مركز دائم للدم بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

افتتح مدير مستشفى القطيف المركزي د. رياض الموسى المركز الدائم للدم بمركز صحي الجش التابع لمحافظة القطيف ويعتبر أول مركز تبرع دائم في مركز صحي بالمملكة.

وأوضح د. الموسى أن افتتاح المركز جاء بالتعاون بين مستشفى القطيف المركزي، ممثلا في بنك الدم وجمعية الجش الخيرية ويعد من مبادرات الرعاية الصحية النموذجية.

ولفت إلى أن العمل بالمركز خلال الفترة المسائية وبجدول معين وبفرق متكاملة من بنك الدم في القطيف المركزي وجهود وتعاون مثمر مع إدارة المراكز الصحية بالقطيف، حيث تم توفير المساحة المطلوبة في مركز صحي الجش، وذلك لتسهيل عملية التبرع بتواجدها بالقرب من الأهالي ودعم إدارة الرعاية النموذجية في القطيف والتجمع الصحي الأول بالشرقية.

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وأكد د. الموسى لـ«اليوم» أن مستشفى القطيف به عجز في الدم وبشكل شهري، مشيرا إلى أن العجز يتراوح بين 50 إلى 100 كيس دم شهريا، مبينا أن الاستهلاك للدم بالمستشفى يتراوح بين 450 و500 كيس دم شهريا، علما أن كيس الدم والسحب يكون 450 ملم وتتم فلترته حسب المنتج المراد.

وأضاف: إن الكل يعلم الحاجة الماسة للتبرع بالدم بالقطيف خصوصًا أن هناك نسبة عالية من مرضى الدم، يحتاجون للدم بشكل مستمر لذلك قمنا بهذه المبادرة، ونحن نعلم أن الحملات تلقى رواجا من المجتمع، وبحسب الإقبال على ذلك وبتقييم الوضع بعد 3 أشهر من الممكن أن يتم افتتاح مراكز أخرى في عدد من المراكز الصحية بمحافظة القطيف، مشيرا إلى أن التبرع بمركز بنك الدم بمستشفى القطيف مستمر، متوقعا أن المبادرة في مركز الجش سوف تسهم في زيادة التغطية، ونتمنى أن نصل إلى سد العجز بشكل دائم.

يذكر أن حفل التدشين والكلمات تمت ترجمتها بلغة الإشارة عن طريق مستشار التربية الخاصة ومترجم لغة إشارة المعلم حسين سعيد آل ربح.