شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير وسفلتة شوارع رئيسية بحاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز تفاصيل خطتها التنموية التي نفذتها خلال عام 2019، والتي شملت أعمال تطوير وسفلتة شوارع حاضرة الدمام وفق أعلى معايير الجودة من خلال برنامج واعد لتنفيذ مشاريع سفلتة طرق وشوارع ومخططات الحاضرة، والذي يشمل تنمية مخططات المنح السكنية وتطوير الأحياء السكنية، وكذلك سفلتة بعض الشوارع الرئيسية بالحاضرة، والتي تنفذها الإدارة العامة للإشراف بوكالة التعمير والمشاريع.

وذكر وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. عصام الملا، أن المشاريع تمثلت في تنفيذ أعمال تأهيل وسفلتة مخططات المنح بنسبة 30%، فيما مثلت أعمال تطوير الأحياء نسبة 37%، أما سفلتة الشوارع الرئيسية بالحاضرة فكان لها ما يقارب 33% من مشاريع الطرق بالأمانة.

ولفت إلى أن مشاريع الشوارع الرئيسية تضمنت تطوير شارع الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بالدمام، حيث قامت الإدارة العامة للإشراف بالتعاون مع إدارة السلامة المرورية وإدارة الحدائق والإدارة العامة للإنارة والكهرباء بتنفيذ أعمال التطوير لشارع الخليفة علي بن أبي طالب ابتداء من طريق الملك فهد وحتى تقاطعه مع شارع الخنساء بطول 2100م، واشتمل التطوير على تنفيذ أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة وأعمال السلامة المرورية ومعابر المشاة وأعمال التشجير، حيث تم تطوير الشارع على مرحلتين، وكانت المرحلة الأولى من طريق الملك فهد إلى طريق الأمير محمد بن فهد بطول 1500م، حيث بلغت مساحة الإسفلت المستخدمة حوالي 31.700م2 ومساحة الأرصفة 7677م2 ومساحة مواقف السيارات من البلاط المتداخل 4000م2، وعدد أعمدة الإنارة 44 عمودا، بالإضافة إلى تنفيذ معبرين للمشاة واللوحات الإرشادية.

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فيما كانت المرحلة الثانية من طريق الأمير محمد بن فهد إلى شارع الخنساء بطول 600م، حيث بلغت مساحة الإسفلت المستخدم حوالي 16.000م2 ومساحة الأرصفة 2200م2 وعدد أعمدة الإنارة 12 عمودا، بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية وتركيب إشارة مرورية ضوئية.

وقال م. الملا إن أعمال تطوير شارع الأمير تركي بالخبر، نفذت بالتنسيق مع بلدية الخبر وشملت أعمال السفلتة وتركيب بردورات خرسانية، وإضافة دوارات لتسهيل الحركة المرورية، وكذلك تركيب وسائل السلامة المرورية، إضافة إلى تطوير شارع الشهادة والأبرار بمدينة الظهران، وقد شملت أعمال التطوير وبالتنسيق مع بلدية الظهران للشارعين أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة وأعمال السلامة المرورية.

وأوضح أنه فيما يتعلق بتطوير الأحياء السكنية، فقد قامت الإدارة العامة للإشراف بتطوير عدد من الأحياء السكنية في مدينة الدمام.