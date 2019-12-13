شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة طفل ابتلع 35 «كرة معدنية» والان نبدء بالتفاصيل

أنقذ الفريق الطبي في مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل حياة طفل، يبلغ سنتين من العمر، إثر ابتلاعه 35 كرة معدنية مغناطيسية.

ونجح الفريق الطبي بوحدة الأنف والأذن والحنجرة بقيادة استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة د. محمد الخلف في إزالة جميع الكرات المغناطيسية المبتلعة بطريقة تنظير المريء المباشر، وتمت العملية بنجاح، وخرج الطفل من العمليات بحالة صحية مستقرة.

من ناحيته، أكد د. الخلف تعزيز التوعية المجتمعية بعدم اقتناء الألعاب التي قد تحتوي على قطع صغيرة قابلة للانفصال، وبالتالي إمكانية ابتلاعها أو خطر الاختناق بها من قبل الأطفال، خاصة في السنوات الأولى من العمر، وعدم ترك قطع صغيرة سواء معدنية أو بلاستيكية أو غير ذلك في متناول الأطفال الصغار في المنزل، وأن يكون لعب الأطفال تحت إشراف مباشر من الأهل؛ وذلك لوقاية أبنائنا فلذات أكبادنا من خطر الاختناق.

وشارك مجموعة من الفريق الطبي من قسم التخدير والتمريض إضافة إلى كل من استشاري جراحة الأطفال د. محمد المغنم، واستشاري أمراض الجهاز الهضمي للأطفال د. سنان حولدار، في إجراء المنظار، وسحب القطع المعدنية إلى الحلق، ثم تدخل د. محمد الخلف وتم استخراجها بالكامل.