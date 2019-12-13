شكرا لقرائتكم خبر عن خطة انضباط قبل الاختبارات بمدارس الخبر والان نبدء بالتفاصيل

أطلق مكتب التعليم بالخبر عددا من الإجراءات لتعزيز الانضباط المدرسي والحد من الغياب خلال الأسبوع، الذي يسبق اختبارات الفصل الدراسي الأول، حيث تم تشكيل لجنة في المكتب لمتابعة تنفيذ الإجراءات التعزيزية في الميدان التربوي.‬

وبيَّن مدير مكتب التعليم بالخبر د. بدر القحطاني‬، أن تعليم الخبر ومدارس القطاع أعدت خططا للانضباط المدرسي خلال أسبوع ما قبل الاختبارات، لضمان سير الدراسة بجد واجتهاد وانضباط تام، مشيرا إلى أن أهم المحاور التي يتم التركيز عليها في متابعة خطط الانضباط المدرسي هي رصد وإدخال الغياب في برنامج «نور» وتنفيذ برامج علاجية للطلبة ممن لديهم ضعف في التحصيل الدراسي وتنفيذ برامج تعليمية تعالج الفاقد التعليمي لدى طلابها وطالباتها، بالإضافة إلى إشعار أولياء الأمور والطلبة بالإجراءات والأنظمة المترتبة على الانضباط المدرسي وقواعد السلوك والمواظبة.

وقال د. القحطاني إن المدارس أصبحت أكثر خبرة في الاستعداد لهذا الأسبوع، حيث إنه من الملاحظ تنوع الأساليب والإجراءات المنفذة داخل المدارس بشكل مميز، داعيا في الوقت ذاته الأسرة والمجتمع للمشاركة في تأصيل ثقافة الانضباط المدرسي لدى أبنائنا الطلاب.

من جهته، قال مساعد مدير مكتب التعليم للشؤون التعليمية خالد الغامدي، إن المدارس استعدت لأسبوع ما قبل الاختبارات بالعمل على البرامج وتطبيق أنشطة متنوعة تسهم في دعم الطلاب معرفيا وعلميا، والتحفيز بتكريم المتميزين في هذا الجانب خلال العام الماضي، مضيفا أن لجنة الانضباط المدرسي المشكلة في المكتب، من مهامها متابعة المدارس في تنفيذ البرامج المعززة للانضباط المدرسي.