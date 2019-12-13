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21 مخالفا لنظام الإقامة في حملة بالدمام

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أسفرت حملة نفذها مكتب عمل الدمام، أمس الأول، عن ضبط 46 مخالفة لنظام الإقامة والعمل أبرزها عدم وجود تأمين طبي وعدم وجود رخص عمل للعاملين ومخالفة توطين. وفيما يخص وزارة الداخلية تم ضبط 21 مخالفا لنظام الإقامة، وفيما يخص الأمانة تم ضبط 16 مخالفة لممارسة نشاط بغير ترخيص ومخالفات نظافة ووجود أطعمة فاسدة.

ونفذت الحملة بمشاركة قوة الحملات الأمنية المشتركة متمثلة بشعبة الضبط الإداري، وأمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية الدمام، وشملت الحملة معارض السيارات بالدمام؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.

وأوضح مدير مكتب عمل الدمام عمير الزهراني، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة المكتب لتنفيذ قرارات سعودة المهن وتوطينها وتوطين القطاعات الأخرى، والتأكد من التقيد بالأنظمة لجميع القطاعات والأنشطة، وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.

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