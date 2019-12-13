شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مخالفا لنظام الإقامة في حملة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
ونفذت الحملة بمشاركة قوة الحملات الأمنية المشتركة متمثلة بشعبة الضبط الإداري، وأمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية الدمام، وشملت الحملة معارض السيارات بالدمام؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.
وأوضح مدير مكتب عمل الدمام عمير الزهراني، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة المكتب لتنفيذ قرارات سعودة المهن وتوطينها وتوطين القطاعات الأخرى، والتأكد من التقيد بالأنظمة لجميع القطاعات والأنشطة، وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر 21 مخالفا لنظام الإقامة في حملة بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.