شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية أمير الشرقية.. 230 متخصصا يناقشون مستجدات السكري والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت إدارة مجمع الدمام الطبي أن المؤتمر ينطلق بمشاركة استشاريين من مختلف مناطق المملكة والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومستشفيات الحرس الوطني، والمستشفيات العسكرية ومستشفيات القطاع الخاص في المنطقة، حيث تناقش فعاليات المؤتمر معدلات الإصابة وأعباء مرض السكري في المملكة، وتصنيف مرض السكري وأسبابه والأمراض المصاحبة له، وتحديات وفرص التغذية المناسبة لمريض السكري، إضافة إلى دور السمنة وعلاجها للمصابين بمرض السكري.
وأوضحت إدارة المجمع أن المؤتمر سيناقش المستجدات في علاج مرض السكري والتقدم التكنولوجي وداء السكري، إضافة إلى المضاعفات للقدم السكرية وطرق علاجها وطرق العناية بالمصابين بالسكري من الأطفال والحوامل، والجوانب النفسية والاجتماعية لمريض السكري، إضافة إلى ورش عمل باليوم الثاني تخص الممرضات والمثقفات ومرضى السكري وتشمل كيفية التعامل وفحص قدم مريض السكري، وعلاج الأنسولين ومتابعة السكري المنزلية وحساب الكربوهيدرات والتخطيط الغذائي لمريض السكري.
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