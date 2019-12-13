شكرا لقرائتكم خبر عن 122 متطوعا بـ «إرادة الدمام» يشاركون في مبادرات توعوية والان نبدء بالتفاصيل

شارك مجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام في فعاليات اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام من خلال تمديد العمل في المرافق الداخلية وفتح الزيارة لذوي المرضى حتى ساعات المساء، إضافة إلى المشاركة بأركان توعوية في مجمع العثيم مول بالدمام.

وأكدت إدارة مجمع إرادة «أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية» أن 122 متطوعا من كوادرها شاركوا كمتطوعين من خلال 5 مبادرات داخلية لخدمة المرضى والمراجعين داخل العيادات والأقسام الأخرى عبر تمديد عمل العيادات الخارجية بمبادرة «لكم حق» ومبادرة تمديد عمل قسم الصيدلية بمبادرة «اعرف دواءك» ومبادرة تمديد عمل شؤون المرضى والسجلات والتقارير ومكاتب الدخول من خلال إدارة خدمات المرضى، ومبادرة تمديد عمل قسم علم النفس «صحتك النفسية توازن لحياتك» ومبادرة تمديد عمل قسم المختبر «لنا بصمة»، إضافة إلى المشاركة من خلال 6 مبادرات تطوعية تم خلالها توعية 300 زائر في أحد المجمعات التجارية بالدمام، حيث تمثلت المبادرات الخارجية التي أقيمت خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين بمبادرات لقسم التقييم النفسي والعلاج النفسي ومبادرة للخدمة الاجتماعية ومبادرة للتأهيل ومبادرة لقسم الصيدلية وقسم التغذية وقسم الأسنان. وبينت إدارة المجمع أن العاملين في المجمع ينفذون في كل عام عددا من المبادرات التطوعية التي تهدف إلى خدمة المرضى والمراجعين إضافة إلى زوار المواقع العامة بهدف إيصال الرسائل التوعوية لمختلف شرائح المجتمع.