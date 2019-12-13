شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مخالفة لمحطات الوقود بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

بدأت بلدية الخبر - ممثلة بإدارة رخص البناء - في تكثيف جولاتها الرقابية على محطات الوقود؛ للتأكد من تركيب الشاشات الإلكترونية لتحديد السعر، وتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني، والمضخات الإلكترونية، إضافة إلى متابعة تطوير وتأهيل المحطات، حيث بلغ عدد الزيارات نحو 67 زيارة، نتج عنها رصد نحو 13 مخالفة، و9 إغلاقات جزئية.

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