شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الأولى لمشروع بناء مبنى جمعية أم الحمام والان نبدء بالتفاصيل

تنفذ جمعية أم الحمام الخيرية بمحافظة القطيف التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حاليا المرحلة الأولى من مشروع بناء مبنى الجمعية الاستثماري الذي يشيد على أرض تبلغ مساحتها 1.280 مترا مربعا، وتبلغ تكلفته الإجمالية 2.500.000 ريال، والمزمع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة بعد ثمانية شهور.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية حسين آل جبر أن المشروع يحتوي على مقرات اجتماعية وتجارية، حيث يضم الدور الأرضي من المشروع صالة رياضة تحتوي على بركة سباحة و7 محلات إدارية وتجارية ومواقف سيارات، وميزانين يحتويان على صالة رياضية وغرف للعلاج الطبيعي بجميع مستلزماتها، وصالة تحوي محلات تجارية.

وأضاف آل جبر: إن الدور الأول يتضمن مكاتب إدارية للجان التطوعية بالجمعية وقاعة اجتماعات بالإضافة لمسرح، أما الدور الثاني فيشتمل على مشروع مركز تنمية الوعي الاجتماعي وهو عبارة عن مكاتب بخدماتها، ومتحف ومكتبة عامة وديوانية، أما ملحق الدور الثالث فيشتمل على شقق سكنية خاصة بموظفي الجمعية.

ودعا رئيس مجلس إدارة جمعية أم الحمام الموسرين من أهالي البلدة والمقتدرين للمساهمة في دعم مشروع الصدقة الجارية، وذلك بالتواصل مع الجمعية، حيث خصصت الجمعية حسابا بنكيا مخصصا لدعم وإكمال المشروع. يذكر أن المرحلة الأولى من هذا المشروع تتضمن هدم مبنى الجمعية القديم وإنشاء الهيكل الخرساني وتأمين المواد اللازمة لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع وذلك بعد دراسة التسعيرات الخاصة بمرحلة التشطيب.