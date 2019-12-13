شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس وزراء بولندا بتشكيل الحكومة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس وزراء جمهورية بولندا ماتيوس مورافيسكي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في جمهورية بولندا برئاسته. وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، والمزيد من التقدم والرقي لشعب جمهورية بولندا الصديق.
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