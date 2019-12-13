توأم يتعرض للطرد أمام فريق واحد بالدوري الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت الملاعب الإماراتية واقعة نادرة في الملاعب بطرد الثنائي التوأم الحسن والحسين صالح في مباراتين منفصلتين أمام المنافس نفسه، وهو شباب الأهلي. الحسن صالح مدافع فريق الشارقة تعرض للطرد في مباراة كأس سوبر الخليج العربي أمام شباب الأهلي، في المباراة التي انتهت بفوز الشارقة بركلات الترجيح وإحراز لقب السوبر. وقتها كانت لقطة عادية، لكن تكرارها مع أخيه الحسين صالح مدافع الوحدة أمام المنافس نفسه وهو شباب الأهلي بعد نحو ٣ أشهر، جعلتها واقعة نادرة الحدوث في ملاعب كرة القدم. الفيديوجراف التالي لـ"العين الرياضية" يستعرض واقعتي طرد الحسن والحسين صالح أمام شباب الأهلي.

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