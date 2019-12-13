فيديوجراف.. حصاد الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار على الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بـدوري أبطال أوروبا التي أقيمت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، وشهد كثيرا من النتائج الكبيرة واللقاءات المثيرة واكتمال عقد الفرق المتأهلة لثمن النهائي.

وفاز ريال مدريد الإسباني خارج ملعبه على كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 3-1، في حين فاز باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 5-0 على جالاطا سراي، حيث حسم الفريقان صعودهما لثمن النهائي مسبقا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وحقق بايرن ميونيخ الألماني فوزا كبيراعلى ضيفه توتنهام الإنجليزي بقيادة مدربه المخضرم جوزيه مورينيو بنتيجة 3-1، في حين فاز أولمبياكوس اليوناني على النجم الأحمر الصربي 1-0، حيث ضمن "السبيرز" والبافاري التأهل عن المجموعة الثانية.

وفي المجموعة الثالثة، نجح مانشستر سيتي الإنجليزي في الفوز على دينامو زغرب 4-1 بكرواتيا، في حين حقق أتالانتا الإيطالي مفاجأة كبرى بعدما سحق شاختار دونيستك الأوكراني بنتيجة 3-0، وخطف المركز الثاني خلف "السماوي" ويتأهل للدور ثمن النهائي خلال المشاركة الأولى له بالمسابقة.

وواصل يوفنتوس الإيطالي نتائجه الجيدة بعدما فاز على حساب باير ليفركوزن الألماني 2-0، فيما فاز أتلتيكو مدريد الإسباني على لوموكوتيف موسكو الروسي بالنتيجة ذاتها يؤكد أحقية بالتأهل للدور ثمن النهائي رفقة "اليوفي" عن المجموعة الرابعة.

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وفي المجموعة الخامسة، حسم ليفربول الإنجليزي الصدارة بالفوز خارج ملعبه على سالزبورج النمساوي 2-0، فيما لحق به نابولي الإيطالي بعدما سحق جنك البلجيكي بنتيجة 4-0.

ونجح برشلونة الذي ضمن التأهل لثمن النهائي من الجولة الماضية في الإطاحة بإنتر ميلان الإيطالي بعدما فاز عليه 2-1 في ملعبه، واستفاد بروسيا دورتموند الألماني من هزيمة "النيراتزوري" ليلحق بالبارسا في ثمن النهائي عقب الفوز على سلافيا براجا التشيكي 2-1 في المجموعة السادسة.

وتعادل ليون الفرنسي مع لايبزيج 2-2 ليتأهلا سويا من المجموعة السابعة، فيما فاز بنفيكا البرتغالي على زينت سان بطرسبرج الروسي بنتيجة 3-0.

وشهدت الجولة السادسة فك حسابات المجموعة الثامنة المعقدة، حيث تأهل تشيلسي الإنجليزي بفوزه على ليل الفرنسي 2-1 ولحق به فالنسيا الإسباني الذي أطاح بأياكس أمستردام الهولندي وهزمه بنتيجة 1-0 في ملعبه ووسط جماهيره.

"العين الرياضية" تستعرض خلال الفيديوجراف التالي حصاد الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.. شاهد الفيديو.