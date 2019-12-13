شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ رئيس وزراء بولندا بتشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس وزراء جمهورية بولندا ماتيوس مورافيسكي، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في جمهورية بولندا برئاسته. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس وزراء جمهورية بولندا ماتيوس مورافيسكي، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في جمهورية بولندا برئاسته. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، ولشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد خادم الحرمين بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يهنئ رئيس وزراء بولندا بتشكيل الحكومة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.