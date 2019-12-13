ولي العهد يبعث برقية تهنئة لمورافيسكي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس وزراء جمهورية بولندا ماتيوس مورافيسكي، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في جمهورية بولندا برئاسته. وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، والمزيد من التقدم والرقي لشعب جمهورية بولندا الصديق.



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