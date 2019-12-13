أمير مكة ونائبه يطلعان على أعمال «الأمر بالمعروف»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، يرافقه عددٌ من قيادات الهيئة. واستمع أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه إلى نبذة عن أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبرامجها والأنشطة التوعوية والإرشادية التي تنفذها في المنطقة.

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، يرافقه عددٌ من قيادات الهيئة. واستمع أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه إلى نبذة عن أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبرامجها والأنشطة التوعوية والإرشادية التي تنفذها في المنطقة.

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